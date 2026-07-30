Die Sorgen und Skepsis wächst, aber Schneider Electric beweist, dass die Sorgen zu Unrecht sind. Jeder stellt sich mittlerweile bei KI-Schaufelverkäufer die Frage, wie viel Rechenzentren-Fantasie im Kurs eigentlich schon eingepreist ist. Die Antwort von heute: offenbar noch nicht genug, denn die Aktie sprang trotz ambitionierter Bewertung um über +6% nach oben nach Meldung der Ergebnisse. Außerdem steht ein neuer Zukauf im Raum und das könnte das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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