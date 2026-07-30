Lenzburg / London - Die Schweizer Outdoormarke Mammut wechselt den Besitzer. Die Beteiligungsgesellschaft Jacobs Capital verkauft das Unternehmen mit Sitz im Aargau an einen chinesischen Investor. Der Sitz von Mammut bleibt in der Schweiz. Zu finanziellen Details der Transaktion wurden in einer Medienmitteilung vom Donnerstag keine Angaben gemacht. Mit dem Eigentümerwechsel soll bei Mammut demnach aber eine nächste Wachstumsphase eingeläutet werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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