Frankfurt/Main - Am Donnerstag hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 25.612 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,6 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, Siemens Energy und Symrise, am Ende Adidas, SAP und Zalando.



Die nach einer ersten Schätzung im Juli deutlich von 2,3 Prozent auf 2,8 Prozent gestiegene Inflationsrate lag im Bereich der Erwartungen. "Dass die Inflationsrate im Juli wieder zulegt, muss in Anbetracht gestiegener Ölpreise nicht weiter verwundern", sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP-Bank. Von besonderem Interesse ist der Blick auf die Kerninflationsrate, also die Teuerungsentwicklung ohne Nahrungsmittel und Energie, denn darin manifestieren sich etwaige Zweitrundeneffekte. "Und hierbei gibt es eine kleine Überraschung: Die Kerninflationsrate fällt von 2,5 Prozent auf 2,4 Prozent", so Gitzel. "Der Preisauftrieb im Bereich von Dienstleistungen nimmt erfreulicherweise ab."



Mit Blick auf die deutsche Teuerungsentwicklung gebe es zunächst Entwarnung. "Jetzt gilt es noch, die Eurozonen-Entwicklung abzuwarten. Das Zahlenmaterial für den gesamten Währungsraum wird morgen publiziert. Würde sich auch für die Eurozone zeigen, dass der Preisauftrieb außerhalb von Energie und Nahrungsmitteln abebbt, könnte die EZB mit einer weiteren Zinsanhebung zuwarten", so der Ökonom.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1514 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8685 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 17 Uhr deutscher Zeit 90,21 US-Dollar; das waren 53 Cent oder 0,6 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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