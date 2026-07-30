Nyon - Im Streit um die Investorenpläne von Fifa-Präsident Gianni Infantino droht die Uefa mit einem Boykott aller Turniere, die vom Weltverband ausgerichtet werden. Eine entsprechende Einigung sei auf einem Notfalltreffen der Uefa erzielt worden, berichten am Donnerstag mehrere Medien übereinstimmend. Die Entscheidung soll demnach einstimmig erfolgt sein.



Die Fifa hatte zuletzt angekündigt, innerhalb von weniger als 100 Tagen die erste Finanzierung von privaten Investoren erhalten zu wollen, um ein neues Projekt zu starten. Diese Pläne hatten zu erheblichem Unmut geführt, insbesondere bei der Uefa und mehreren ihrer Mitglieder, die sich gegen die Verhandlungen von Infantino wehren.



Die europäischen Nationen diskutierten bereits über einen Boykott der Weltmeisterschaft, falls Infantino seine Pläne weiterverfolgt. Die Sorge besteht darin, dass die kommerziellen Teile des Weltfußballs an externe Investoren verkauft werden könnten. Das könnte nach Darstellung der Uefa die Integrität des Sports beschädigen.





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