Amazon vor den Quartalszahlen• Termin: Zahlen zum zweiten Quartal heute nach US-Börsenschluss• Umsatz: Erwartet werden 197,0 Mrd. Dollar, rund 18 % mehr als im Vorjahr• Gewinn je Aktie: Konsens 1,83 Dollar• Operatives Ergebnis: Erwartet werden 23,6 Mrd. Dollar• Operative Marge: Prognostiziert sind 12 %AWS im Mittelpunkt• Erwarteter AWS-Umsatz: 40,6 Mrd. Dollar• Währungsbereinigtes Wachstum: 31,3 %• AWS liefert weiterhin den größten Teil des Amazon-Gewinns• Wichtig ist, ob sich das Wachstum gegenüber den Vorquartalen weiter beschleunigt• Vergleichsmaßstab sind die starken Cloudzahlen von Microsoft und AlphabetKI-Geschäft• Anleger achten auf Fortschritte bei der KI-Plattform Bedrock• Im Fokus stehen Amazons eigene KI-Chips Trainium• Bank of America erwartet einen wachsenden AWS-Auftragsbestand• Allein der mit Anthropic verbundene Auftragsbestand könnte bei rund 100 Mrd. Dollar liegenInvestitionen• Erwartete Investitionen 2026: rund 200,5 Mrd. Dollar• Erwartete Investitionen im dritten Quartal: 52,5 Mrd. Dollar• Das Geld fließt vor allem in Rechenzentren, Server, Trainium-Chips und CloudkapazitätenHandelsgeschäft• Online-Shops: erwarteter Umsatz 69,9 Mrd. Dollar• Dienstleistungen für Drittanbieter: 46,2 Mrd. Dollar• Werbeumsatz: 19,3 Mrd. Dollar• Abonnements: 13,8 Mrd. Dollar• Die Prime-Day-Ergebnisse gelten als wichtiger Indikator für die Konsumlaune in den USAAusblick drittes Quartal• Erwarteter Umsatz: 203,9 Mrd. Dollar• Erwartetes operatives Ergebnis: 25,1 Mrd. Dollar• Das Umsatzwachstum dürfte sich gegenüber dem zweiten Quartal etwas abschwächenAnalystenbild• 79 Kaufempfehlungen• 4 Halteempfehlungen• Keine Verkaufsempfehlung• Durchschnittliches Kursziel: 314,84 Dollar• Rechnerisches Kurspotenzial: rund 38 %• Erwartete Kursreaktion nach den Zahlen: etwa 6,3 %