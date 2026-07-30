Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: AG) (FWB: FMV) (das "Unternehmen" oder "First Majestic") freut sich, die untestierten verkürzten konsolidierten vorläufigen Finanzergebnisse des Unternehmens für das zweite Quartal zum 30. Juni 2026 bekannt zu geben. Die vollständige Fassung des vierteljährlichen Geschäftsberichts sowie der dazugehörige Lagebericht können auf der Website des Unternehmens unter www.firstmajestic.com oder in den Unternehmensprofilen auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar eingesehen werden. Sämtliche Beträge sind in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben.

First Majestic vermeldete im zweiten Quartal stetige Produktionssteigerungen: Die Silber- und Goldproduktion stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 3 % bzw. 2 %. Der Umsatz stieg deutlich um 57 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 415,5 Mio. $, was auf höhere realisierte Silber- und Goldpreise zurückzuführen ist, obwohl die Bestände an Silber- und Goldbarren auf 78,0 Mio. $ anstiegen. Die anhaltende Fokussierung auf operative Effizienz führte zu einer deutlichen Steigerung der Margen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Der Nettogewinn[i] für das Quartal belief sich auf 109,4 Mio. $, während das Ergebnis je Aktie ("EPS") bei 0,22 $ lag. Das Unternehmen erwirtschaftete im Quartal einen freien Cashflow von 194,6 Mio. $ nach Zahlung von 46,8 Mio. $ an Einkommensteuern in bar, was zu einem Rekordbestand an liquiden Mitteln von 1.252,7 Mio. $ führte.

HIGHLIGHTS DES 2. QUARTALS

Liquiditätsbestand (Steigerung von 315 Millionen $ gegenüber dem 31. Dezember 2025): Das Unternehmen schloss das Quartal mit einem Kassenstand von 1.252,7 Millionen $ ab - eine Steigerung von 34 % gegenüber den 937,7 Millionen $ zum Jahresende von 2025. Der Kassenstand umfasst 159,4 Millionen $ an Barmitteln mit Verfügungsbeschränkung, gegenüber den 144,3 Millionen $ zum 31. Dezember 2025.

Operativer Cashflow (Steigerung von 133,4 Millionen $ im Jahresvergleich): Der operative Cashflow vor Veränderungen im Working Capital und Steuern belief sich im Quartal auf 248,3 Millionen $ bzw. 0,50 $ pro Aktie - eine Steigerung von 116 % gegenüber den 114,9 Millionen $ bzw. 0,24 $ pro Aktie im zweiten Quartal 2025.

Freier Cashflow (Anstieg um 116,8 Mio. $ im Jahresvergleich): Das Unternehmen erwirtschaftete im zweiten Quartal 2026 nach Zahlung von 46,8 Mio. $ an Ertragssteuern in bar einen freien Cashflow von 194,6 Mio. $, was einen deutlichen Anstieg gegenüber dem freien Cashflow von 77,9 Mio. $ im zweiten Quartal 2025 darstellt.

Umsatz (Steigerung von 151,3 Millionen $ im Jahresvergleich): Das Unternehmen verzeichnete einen vierteljährlichen Umsatz von 415,5 Millionen $ (wobei 60 % des Umsatzes auf Silber entfielen) - eine Steigerung von 57 % gegenüber den 264,2 Millionen $ im zweiten Quartal 2025.

Lagerbestand an Fertigprodukten: Das Unternehmen hielt zum 30. Juni 2026 1.007.450 Unzen Silber und 4.730 Unzen Gold im Bestand an Fertigprodukten, einschließlich Münzen und Barren, verglichen mit 676.637 Unzen Silber und 2.732 Unzen Gold zum 31. März 2026.

Der Marktwert dieses Bestands belief sich zum 30. Juni 2026 auf 59,0 Mio. $ für Silber und 19,0 Mio. $ für Gold, was im Quartal nicht in den Umsatz einfloss.

Betriebsergebnis aus dem Bergbaubetrieb (Anstieg um 174,3 Mio. $ im Jahresvergleich): Das Unternehmen erzielte ein Betriebsergebnis aus dem Bergbaubetrieb in Höhe von 223,6 Mio. $, was eine deutliche Verbesserung gegenüber den 49,4 Mio. $ im zweiten Quartal 2025 darstellt, wobei sich die Ergebnisse an allen Bergbaustandorten verbesserten.

Ergebnis vor Ertragsteuern, Abschreibungen und Amortisationen ("EBITDA") (Anstieg um 132,5 Mio. $ im Jahresvergleich): Das EBITDA belief sich im Quartal auf 252,3 Mio. $, was einem Anstieg von 110 % gegenüber den 119,9 Mio. $ im zweiten Quartal 2025 entspricht.

Nettoergebnis1 (Steigerung von 56,9 Millionen $ im Jahresvergleich): Das Nettoergebnis für das Quartal belief sich auf 109,4 Millionen $ (Ergebnis pro Aktie (EPS) von 0,22 $), gegenüber dem Nettoergebnis von 52,5 Millionen $ (EPS von 0,11 $) im zweiten Quartal 2025. Das bereinigte Nettoergebnis belief sich auf 101,6 Millionen $ (bereinigtes EPS von 0,21 $), gegenüber dem bereinigten Nettoergebnis von 18,4 Millionen $ (bereinigtes EPS von 0,04 $) im zweiten Quartal 2025.

Kosten: Die Cash-Kosten und die All-in-Sustaining-Kosten ("AISC") pro zurechenbarer zahlbarer AgÄq-Unze lagen im Quartal mit 18,06 $ bzw. 25,68 $ unter den Prognosen.

AISC-Marge (Steigerung von 26,67 $ im Jahresvergleich): Das Unternehmen generierte eine AISC-Marge - also die Differenz zwischen dem realisierten Silberäquivalentpreis und den AISC - von 40,27 $ pro Unze AgÄq - eine erhebliche Verbesserung gegenüber der AISC-Marge von 13,60 $ pro Unze AgÄq im zweiten Quartal 2025. Diese Verbesserung war in erster Linie auf höhere erzielte Preise zurückzuführen.

Dividende für das 2. Quartal (Steigerung von 217 % im Jahresvergleich): Das Unternehmen hat für das zweite Quartal 2026 eine Bardividende in Höhe von 0,0152 $ pro Stammaktie erklärt - um fast das Vierfache mehr als im selben Zeitraum des Vorjahres.

Rückkauf von Stammaktien: Im zweiten Quartal 2026 hat das Unternehmen im Rahmen seines laufenden Aktienrückkaufprogramms insgesamt 1.200.000 Stammaktien für 22,7 Mio. US$ zu einem Durchschnittspreis von 26,18 CAD$ pro Aktie zurückgekauft und eingezogen.

BETRIEBS- UND FINANZERGEBNISSE

Die nachstehende Tabelle enthält die konsolidierten betrieblichen und finanziellen Höhepunkte des Unternehmens für das zweite Quartal zum 30. Juni 2026 bzw. 2025.

Wichtigste Leistungskennzahlen 2026-Q2 2025-Q2 Veränderung Q2/26 vs Q2/25 Operative Kennzahlen(1) Erzaufbereitung in Tonnen 1.040.314 1.003.804 4% Silberproduktion in Unzen 3.799.823 3.701.995 3% Goldproduktion in Unzen 34.660 33.864 2% Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent(2) $18,06 $15,08 20% AISC pro Unze Silberäquivalent(2) $25,68 $21,02 22% Gesamtproduktionskosten pro Tonne(2) $107,16 $104,45 3% Durchschnittl. erzielter Silberpreis pro Unze Silber(2) $63,98 $33,68 90% Durchschnittl. erzielter Goldpreis pro Unze Gold(2) $4.347 $3.097 40% Finanzen (in Mio. $) Umsatz $415,5 $264,2 57% Ergebnis aus dem Minenbetrieb $223,6 $49,4 353% Nettogewinn vor Minderheitsbeteiligungen $125,9 $56,6 123% Den Eigentümern des Unternehmens zurechenbarer Nettogewinn $109,4 $52,5 108% Operativer Cashflow vor Bewegungen im Working Capital und Steuern $248,3 $114,9 116% Investitionsausgaben $65,1 $56,0 16% Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente $1.093,3 $384,8 184% Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung $159,4 $125,3 27% Working Capital(2) $876,0 $444,1 97% EBITDA(2) $252,3 $119,9 110% Bereinigtes EBITDA(2) $257,1 $125,3 105% Freier Cashflow(2) $194,6 $77,9 150% Aktionäre Ergebnis (Verlust) pro Aktie ("EPS") - unverwässert & verwässert $0,22 $0,11 100% Bereinigtes EPS(2) $0,21 $0,04 455%

Die in der obigen Tabelle berechneten Betriebskennzahlen werden auf einer zurechenbaren Basis ausgewiesen, um dem 70%igen Anteil am Joint Venture Los Gatos, dem Besitzer der Mine Los Gatos, Rechnung zu tragen. Das Unternehmen meldet bestimmte "Nicht-GAAP-konforme Kennzahlen", zu denen die Cash-Kosten pro produzierte Unze AgÄq, die Cash-Kosten pro produzierte Unze Au, die AISC pro produzierte Unze AgÄq, die AISC pro produzierte Unze Au, die Gesamtproduktionskosten pro Tonne, der durchschnittlich realisierte Silberpreis pro verkaufte Unze AgÄq, der durchschnittlich realisierte Goldpreis pro verkaufte Unze, der durchschnittlich realisierte Silberpreis pro verkaufte Unze, das Working Capital, das bereinigte EPS, das EBITDA, das bereinigte EBITDA und der ungebundene Cashflow gehören. Diese Kennzahlen werden in der Bergbaubranche häufig als Maßstab für die Leistung verwendet, haben jedoch im Rahmen der Finanzberichterstattung des Unternehmens keine standardisierte Bedeutung, und die vom Unternehmen zur Berechnung dieser Kennzahlen verwendeten Methoden können sich von den Methoden anderer Unternehmen mit ähnlichen Beschreibungen unterscheiden. Siehe "Nicht GAAP-konforme Kennzahlen" am Ende dieser Pressemitteilung für weitere Einzelheiten zu diesen Kennzahlen.

In der nachstehenden Tabelle sind die Betriebsergebnisse und entsprechenden Kosten der vier Produktionsbetriebe des Unternehmens während des Quartals angeführt.

Überblick über die Produktion im zweiten Quartal Los Gatos (1)(3) San Dimas Santa Elena La Encantada konsolidiert Erzaufbereitung (Tonnen) 210.607 203.486 305.369 320.852 1.040.314 Silberproduktion (Unzen) 1.279.553 1.062.203 422.571 1.035.497 3.799.823 Goldproduktion (Unzen)(3) 772 12.385 21.468 35 34.660 Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent(2) 15,35 18,79 17,83 21,54 $ 18,06 AISC pro Unze Silberäquivalent(2) 16,82 22,57 27,36 26,25 $ 25,68 Gesamte Produktionskosten pro Tonne(2) $ 106,05 $ 180,74 $ 101,95 $ 66,20 $ 107,16

Alle Produktions- und Nicht-GAAP-konformen Ergebnisse in der Tabelle oben werden auf Basis des dem Unternehmen zurechenbaren Anteils angegeben, um der 70%igen Beteiligung des Unternehmens am Joint Venture Los Gatos, dem Besitzer der Silbermine Los Gatos, Rechnung zu tragen. Diese Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung im Rahmen der Finanzberichterstattung des Unternehmens, und die vom Unternehmen zur Berechnung dieser Kennzahlen verwendeten Methoden können sich von den Methoden anderer Unternehmen mit ähnlichen Beschreibungen unterscheiden Die Produktion von Basismetallen in der Silbermine Los Gatos umfasst 16.484.603 Pfund Zink, 9.023.177 Pfund Blei und 252.938 Pfund Kupfer (auf 70-prozentiger Zurechnungsbasis).

Im zweiten Quartal erzielte das Unternehmen einen Quartalsumsatz von 415,5 Mio. $, was einem Anstieg von 57 % gegenüber den 264,2 Mio. $ im zweiten Quartal 2025 entspricht. Der Umsatzanstieg war auf einen um 90 % höheren durchschnittlichen realisierten Silberpreis und einen um 40 % höheren durchschnittlichen realisierten Goldpreis im Vergleich zum zweiten Quartal 2025 zurückzuführen, was zu einem Anstieg des Gesamtumsatzes um 194,2 Mio. $ führte. Die realisierten Preise wurden durch Marktwertanpassungen in Höhe von etwa 40 Mio. $ bei offenen Konzentratverkäufen beeinflusst, die auf niedrigere Rohstoffpreise zum Quartalsende im Vergleich zu den Vormonaten zurückzuführen waren. Das Umsatzwachstum wurde zudem durch einen Anstieg der verkauften Silberunzen in La Encantada und Santa Elena um 57 % bzw. 22 % im Vergleich zum zweiten Quartal 2025 getrieben. Im Gesamtumsatz des Quartals nicht enthalten waren 1.007.450 Unzen Silber und 4.730 Unzen Gold, die zum Quartalsende im Lagerbestand gehalten wurden und einen Zeitwert von 78,0 Mio. $ hatten.

Das Unternehmen schloss das zweite Quartal mit 1.252,7 Mio. $ an Barmitteln und Kassenbeständen ab, was einem Anstieg von 34 % gegenüber den 937,7 Mio. $ zum Jahresende 2025 entspricht. Die Kassenbestände umfassen 159,4 Mio. $ an Barmitteln mit Verfügungsbeschränkung, verglichen mit 144,3 Mio. $ zum 31. Dezember 2025. Das Working Capital erreichte ein Rekordhoch von 876,0 Mio. $ (ohne die 159,4 Mio. $ an gebundenen Barmitteln), was einem Anstieg von 19 % gegenüber den 733,6 Mio. $ zum 31. Dezember 2025 entspricht. Die Gesamtliquidität des Unternehmens, definiert als Working Capital zuzüglich nicht in Anspruch genommener Kreditlinien, belief sich zum 30. Juni 2026 auf 1.035,8 Mio. $, verglichen mit 873,2 Mio. $ zum 31. Dezember 2025.

Das Unternehmen erzielte ein Betriebsergebnis aus dem Bergbaubetrieb in Höhe von 223,6 Mio. $, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Betriebsergebnis aus dem Bergbaubetrieb von 49,4 Mio. $ im zweiten Quartal 2025 darstellt. Dieser Anstieg war größtenteils auf höhere Metallpreise im Vergleich zum zweiten Quartal 2025 sowie auf einen Anstieg der verkauften Silberunzen in La Encantada und Santa Elena um 57 % bzw. 22 % im Vergleich zum zweiten Quartal 2025 zurückzuführen.

Das EBITDA belief sich im Quartal auf 252,3 Mio. $, was einem Anstieg von 110 % gegenüber den 119,9 Mio. $ im zweiten Quartal 2025 entspricht. Der Anstieg des EBITDA war in erster Linie auf die im Vergleich zum zweiten Quartal 2025 höheren realisierten Metallpreise im Quartal zurückzuführen.

Das bereinigte EBITDA, normalisiert um nicht zahlungswirksame oder einmalige Posten wie nicht realisierte Verluste aus marktgängigen Wertpapieren, aktienbasierte Vergütungen, Restrukturierungskosten, die Auflösung von Wertminderungen sowie außergewöhnliche Instandhaltungskosten in Los Gatos und San Dimas für das Quartal, belief sich auf 257,1 Mio. $, was einem Anstieg von 105 % gegenüber 125,3 Mio. $ im zweiten Quartal 2025 entspricht.

Der Nettogewinn für das Quartal belief sich auf 109,4 Mio. $ (EPS von 0,22 $), was einem Anstieg von 108 % gegenüber 54,8 Mio. $ (EPS von 0,11 $) im zweiten Quartal 2025 entspricht. Der Anstieg des Nettogewinns war in erster Linie auf höhere realisierte Metallpreise zurückzuführen und wurde durch einen einmaligen laufenden Steueraufwand in Höhe von 10,1 Mio. $ beeinflusst, der im Zusammenhang mit einem historischen Steuerstreit zwischen First Majestic Plata, S.A. de C.V. und der mexikanischen Steuerbehörde bezüglich eines Terminkaufvertrags für Silber stand, der nun beigelegt wurde.

Der bereinigte Nettogewinn, ohne nicht zahlungswirksame oder einmalige Posten wie nicht realisierte Verluste aus marktgängigen Wertpapieren, aktienbasierte Vergütungen, Steuerabrechnungen, Restrukturierungskosten, Wertaufholungen, außergewöhnliche Instandhaltungskosten in Los Gatos und San Dimas sowie latente Ertragsteuern, belief sich auf 101,6 Mio. $ (bereinigtes Ergebnis je Aktie von 0,21 $), im Vergleich zu einem bereinigten Nettogewinn von 18,4 Mio. $ (bereinigtes Ergebnis je Aktie von 0,04 $) im zweiten Quartal 2025.

Die anteilsmäßigen Investitionsausgaben des Unternehmens beliefen sich im zweiten Quartal auf 60,1 Millionen $ (65,1 Millionen $ auf 100-%-Basis) - eine Steigerung von 7 % gegenüber den gesamten Investitionsausgaben von 56 Millionen $ im zweiten Quartal 2025. Die anteilsmäßigen Investitionsausgaben des Unternehmens setzten sich zusammen aus 23,9 Millionen $ für die Untertageerschließung (2025 - 15,2 Millionen $), 13,2 Millionen $ für Exploration (2025 - 17,8 Millionen $) und 18,7 Millionen $ für Sachanlagen (2025 - 16,9 Millionen $). Auf 100-%-Basis beliefen sich diese Beträge auf insgesamt 26,3 Millionen $ für die Untertageerschließung, 14,5 Millionen $ für die Exploration und 20,0 Millionen $ für Sachanlagen.

Das Unternehmen förderte im zweiten Quartal 2026 3,8 Mio. Unzen Silber, was einem Anstieg von 3 % gegenüber den im zweiten Quartal 2025 geförderten 3,7 Mio. Unzen Silber entspricht. Der Anstieg war in erster Linie auf die starken Leistungen bei La Encantada und Santa Elena zurückzuführen. Die Goldproduktion belief sich im zweiten Quartal 2026 auf 34.660 Unzen, was einem Anstieg von 2 % gegenüber den im zweiten Quartal 2025 geförderten 33.864 Unzen Gold entspricht und größtenteils auf die starke Produktion bei Santa Elena zurückzuführen ist.

Die Cash-Kosten pro zurechenbarer, zahlbarer AgÄq-Unze beliefen sich im Quartal auf 18,06 $, verglichen mit 15,08 $ pro AgÄq-Unze im zweiten Quartal 2025. Im zweiten Quartal 2026 betrug das AgÄq-Umrechnungsverhältnis zu Gold 75:1, verglichen mit 98:1 im zweiten Quartal 2025. Unter Zugrundelegung derselben Annahmen, die zur Berechnung der AgÄq-Unzen im zweiten Quartal 2025 verwendet wurden, hätten die ausgewiesenen Cash-Kosten pro zurechenbarer AgÄq-Unze 15,98 $ betragen, was einem Rückgang von 13 % gegenüber den aktuellen Kosten entspricht. Die AgÄq-Unzen wurden zudem durch vorübergehende Betriebsunterbrechungen in Los Gatos infolge eines Steinschlags auf der Hauptrampe sowie durch Arbeitsunterbrechungen in San Dimas negativ beeinflusst, die inzwischen behoben sind und die Cash-Kosten pro zurechenbarer AgÄq-Unze erhöhten.

Darüber hinaus wurden die Cash-Kosten auch durch die Aufwertung des mexikanischen Pesos gegenüber dem US-Dollar beeinflusst, der im Vergleich zum zweiten Quartal 2025 im Durchschnitt um 11 % stärker war. Steigende Kosten für Auftragnehmer, Transport, Instandhaltung und Reagenzien, bedingt durch die höhere Bergbauaktivität sowie betriebliche Initiativen in allen Betriebsstätten des Unternehmens, trugen ebenfalls zu höheren Cash-Kosten bei. Schließlich trugen höhere Metallpreise zu höheren Lizenzgebühren und Produktionssteuern bei.

Die AISC pro zurechenbarer, zu zahlender AgÄq-Unze beliefen sich im zweiten Quartal auf 25,68 $, verglichen mit 21,02 $ pro Unze im zweiten Quartal 2025. Dieser Anstieg war in erster Linie auf höhere Cash-Kosten sowie auf höhere Kosten für die Arbeitnehmerbeteiligung aufgrund der gestiegenen Metallpreise zurückzuführen, zusammen mit erhöhten Erschließungsraten im Bergbau, die zu höheren nachhaltigen Erschließungskosten und Sachanlagenkosten führten. Unter Zugrundelegung derselben Annahmen, die zur Berechnung der AgÄq-Unzen im 2. Quartal 2025 verwendet wurden, hätte der AISC pro zurechenbarer AgÄq-Unze im 2. Quartal 2026 bei 22,72 $ gelegen, was einem Rückgang um 13 % entspricht.

Ankündigung der Dividende für das ZWEITE Quartal 2026

Das Unternehmen freut sich mitteilen zu können, dass sein Board of Directors die Ausschüttung einer Bardividende in Höhe von 0,0152 $ pro Stammaktie für das zweite Quartal 2026 beschlossen hat. Die Dividende wird voraussichtlich am oder um den 31. August 2026 an die zum Geschäftsschluss am 14. August 2026 eingetragenen Inhaber der Stammaktien von First Majestic ausgezahlt.

Gemäß der neuen Dividendenpolitik des Unternehmens soll die vierteljährliche Dividende je Stammaktie ab dem 1. Januar 2026 etwa 2 % der vierteljährlichen Nettoumsätze des Unternehmens entsprechen, geteilt durch die jeweils ausstehenden Stammaktien des Unternehmens. Anmerkung: Im Falle des Nettoumsatzes aus der Silbermine Los Gatos (das Unternehmen hält einen Anteil von 70 % am Joint Venture Los Gatos, das die Mine besitzt und betreibt) werden 70 % des Nettoumsatzes aus dieser Mine, d. h. der Umsatz, der dem Unternehmen zuzurechnen ist, für die Berechnung der vierteljährlichen Dividende des Unternehmens herangezogen.

Die Höhe und die Ausschüttungstermine zukünftiger Dividenden liegen im Ermessen des Board of Directors. Diese Dividende gilt als "eligible dividend" (d. h. eine für kanadische Einkommensteuerzwecke begünstigte Dividende). Dividenden, die an Aktionäre außerhalb Kanadas (nicht in Kanada ansässige Anleger) ausgeschüttet werden, unterliegen möglicherweise der kanadischen Quellensteuer für nicht in Kanada ansässige Anleger.

DETAILS ZUR TELEFONKONFERENZ

Das Unternehmen wird am Donnerstag, den 30. Juli 2026, um 8:30 Uhr (PT) / 11:30 Uhr (ET) eine Telefonkonferenz und einen Webcast veranstalten, um Investoren und Analysten ein Geschäftsupdate bereitzustellen und die Produktions- sowie Finanzergebnisse des Unternehmens für das zweite Quartal sowie eine aktualisierte Prognose für 2026 zu erörtern.

Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte die folgenden Nummern:

Kanada und USA gebührenfrei +1-833-752-3407 Außerhalb Kanadas und der USA: +1-647-846-2866

Die Teilnehmer sollten sich mindestens 15 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz einwählen, um sicherzustellen, dass sie rechtzeitig in die Konferenz aufgenommen werden.

Der Link zum Live-Webcast der Telefonkonferenz ist direkt über diesen Link "Q2 2026 Results Conference Call" sowie auf der Homepage von First Majestic unter www.firstmajestic.com über den Link "July 30, 2026 Webcast Link" abrufbar. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird etwa eine Stunde nach Ende der Veranstaltung verfügbar sein und kann über denselben Link wie der Live-Webcast drei Monate lang abgerufen werden.

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird etwa eine Stunde nach Ende der Veranstaltung über die folgenden Nummern telefonisch abrufbar:

Kanada und USA gebührenfrei: +1-855-669-9658 Außerhalb Kanadas und der USA: +1-412-317-0088 Zugangscode: 9230786

Die telefonische Aufzeichnung wird sieben Tage lang nach Ende der Veranstaltung verfügbar sein.

ÜBER FIRST MAJESTIC

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt vier aktive Untertageminen in Mexiko - die Silber-/Goldmine Santa Elena, die Silbermine Los Gatos (das Unternehmen ist zu 70 % an dem Besitzer und Betreiber der Mine, dem Los Gatos Joint Venture, beteiligt), die Silber-/Goldmine San Dimas und die Silbermine La Encantada - sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsprojekten, einschließlich der Goldmine Jerritt Canyon, deren Wiederinbetriebnahme derzeit vorbereitet wird.

First Majestic ist stolz darauf, seine im Eigenbesitz befindliche Münzprägeanstalt, First Mint, LLC, zu betreiben und einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Ingots, Münzen und Medaillons können online unter www.firstmint.com zu den niedrigsten verfügbaren Prämien erworben werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@firstmajestic.com, besuchen Sie unsere Website unter www.firstmajestic.com oder rufen Sie unsere gebührenfreie Nummer 1.866.529.2807 an.

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

"gezeichnet"

Keith Neumeyer, CEO

Nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen

Diese Pressemitteilung enthält Verweise auf bestimmte Finanzkennzahlen, bei denen es sich nicht um standardisierte Kennzahlen im Rahmen der Finanzberichterstattung des Unternehmens handelt. Zu diesen Kennzahlen gehören die Cash-Kosten pro produzierte Unze Silberäquivalent, die nachhaltigen Gesamtkosten (AISC) pro produzierte Unze Silberäquivalent, die Cash-Kosten pro produzierte Unze Gold, die AISC pro produzierte Unze Gold, die Gesamtproduktionskosten pro Tonne, der durchschnittliche realisierte Silberpreis pro verkaufte Unze, der durchschnittliche realisierte Goldpreis pro verkaufte Unze, das Working Capital, das bereinigte Nettoergebnis und das EPS, das EBITDA, das bereinigte EBITDA sowie den freien Cashflow. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen zusammen mit den gemäß IFRS ermittelten Kennzahlen den Investoren eine bessere Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Leistung des Unternehmens zu bewerten. Diese Kennzahlen werden in der Bergbaubranche häufig als Maßstab für die Leistung verwendet, haben jedoch keine nach IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Die Daten sollen zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Eine vollständige Beschreibung, wie das Unternehmen diese Kennzahlen berechnet, sowie einen Abgleich bestimmter Kennzahlen mit GAAP-konformen Begriffen finden Sie unter "Non-GAAP Measures" im jüngsten Lagebericht (Managements Discussion and Analysis/MD&A) des Unternehmens, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und EDGAR unter www.sec.gov/ veröffentlicht wurde.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen, Geschäftsaussichten oder -chancen des Unternehmens, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht ermittelbaren Beträgen und Annahmen des Managements beruhen, die wiederum auf der Erfahrung und Wahrnehmung des Managements in Bezug auf historische Trends, aktuelle Bedingungen und erwartete zukünftige Entwicklungen basieren. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: den Zeitpunkt der Dividendenzahlung des Unternehmens für das zweite Quartal 2026 sowie den Dividendenstichtag und den Auszahlungstermin für die Aktionäre im Zusammenhang mit dieser Dividendenzahlung; sowie die erwarteten zukünftigen Ergebnisse. Die Annahmen können sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen abweichen. Die Anleger werden dementsprechend ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da es keine Garantie dafür gibt, dass die Pläne, Annahmen oder Erwartungen, auf die sich diese stützen, eintreten werden. Alle anderen Aussagen - ausgenommen Aussagen über historische Fakten - können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Aussagen über nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen können auch als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden, soweit sie Schätzungen der Mineralisierung beinhalten, die bei einer Erschließung des Konzessionsgebiets entdeckt wird, und im Falle von nachgewiesenen und angedeuteten Mineralressourcen oder nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven spiegeln diese Aussagen die auf bestimmten Annahmen beruhende Schlussfolgerung wider, dass die Minerallagerstätte wirtschaftlich abbaubar ist. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele bzw. zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder betreffen (oft, aber nicht immer, unter Gebrauch von Wörtern oder Begriffen wie "suchen", "rechnen mit", "planen", "fortsetzen", "schätzen", "erwarten", "können", "werden", "vorhersagen", "prognostizieren", "Potenzial", "Ziel", "beabsichtigen", "könnten", "dürften", "sollten", "glauben" und ähnliche Ausdrücke), sind keine Aussagen über historische Fakten und können "zukunftsgerichtete Aussagen" sein.

Die tatsächlichen Ergebnisse können von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem: die Dauer und die Auswirkungen des Coronavirus und von COVID-19 sowie aller anderen Pandemien auf unsere Betriebe und Mitarbeiter sowie die Auswirkungen auf die globale Wirtschaft und Gesellschaft; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, einschließlich Inflationsrisiken; tatsächliche Ergebnisse von Explorationstätigkeiten; Schlussfolgerungen aus wirtschaftlichen Bewertungen; Änderungen der Projektparameter im Zuge der Verfeinerung von Plänen; Rohstoffpreise; Schwankungen der Erzreserven, -gehalte oder -gewinnungsraten; die tatsächliche Leistung von Anlagen, Ausrüstungen oder Prozessen im Vergleich zu den Spezifikationen und Erwartungen; Unfälle; Arbeitsbeziehungen; Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften; Änderungen in nationalen oder lokalen Regierungen; Änderungen der geltenden Gesetzgebung oder deren Anwendung; Verzögerungen bei der Einholung von Genehmigungen, der Sicherung von Finanzierungen oder bei der Fertigstellung von Erschließungs- oder Bautätigkeiten; Wechselkursschwankungen; zusätzlicher Kapitalbedarf; staatliche Regulierung; Umweltrisiken; Rekultivierungskosten; Ergebnisse von anhängigen Rechtsstreitigkeiten; Einschränkungen des Versicherungsschutzes sowie die Faktoren, die im Abschnitt "Risk Factors" im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, der bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www. sedarplus.ca, und im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F für das am 31. Dezember 2025 endende Jahr, der bei der United States Securities and Exchange Commission auf EDGAR unter http://www.sec.gov/edgar eingereicht wurde. Obwohl First Majestic versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte daher kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Meldung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

#_ednref1 Die Begriffe "Nettogewinn", "Gewinn je Aktie" und "EPS" beziehen sich auf den "den Eigentümern des Unternehmens zurechenbaren Nettogewinn" und den "den Eigentümern des Unternehmens zurechenbaren Gewinn je Stammaktie", die um nicht beherrschende Anteile bereinigt sind, insbesondere um die verbleibenden 30 % des Joint-Ventures Los Gatos, die nicht im Besitz des Unternehmens sind.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85314Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85314&tr=1



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