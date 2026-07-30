Aumovio und BMW legen ihren zähen Rechtsstreit überraschend bei. Obwohl der Zulieferer 350 Millionen Euro zahlt und die Marge kappen muss, schießt die Aktie an die MDAX-Spitze. Der Markt feiert das Ende der Unsicherheit und ein gewaltiges Auftrags-Paket.Die Aumovio-Aktie schießt am Donnerstagspätnachmittag um bis zu 14 Prozent nach oben und markiert mit 42,00 Euro den höchsten Stand seit Ende Februar. Der Grund für den Kurssprung ist eine Ad-hoc-Meldung, die auf den ersten Blick widersprüchlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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