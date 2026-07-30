Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt hat der Leitindex SMI am Donnerstag nach einem insgesamt richtungslosen Handelstag im Minus geschlossen. Während die wichtigen europäischen Börsen wie auch die Wall Street mehrheitlich zulegten, wurde der hiesige Markt nicht zuletzt von den sehr schwachen Pharma-Schwergewichten gebremst. Nach der Zinssitzung der US-Notenbank vom Vorabend zeigten sich die Marktteilnehmer insgesamt verunsichert. Zwar beliess das Fed ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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