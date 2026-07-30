Die BMW Aktie zeigt sich trotz schwächerer Quartalszahlen stabil. Der Autobauer verzeichnete im zweiten Quartal 2026 spürbare Rückgänge bei Umsatz und Gewinn.China belastet die Entwicklung Die BMW Group hat im zweiten Quartal unter einem schwierigen Marktumfeld gelitten. Besonders das schwache Geschäft in China setzte dem Konzern zu. Der Wettbewerb dort hat sich weiter verschärft, vor allem durch lokale Hersteller, aggressive Preise und die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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