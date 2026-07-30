Deutliche Zuwächse im Bereich "Professional" und eine Beschleunigung im Bereich "Household" treiben Wachstum und Margen an und ermöglichen weitere Investitionen in Marketing und Produktinnovation im Rahmen der kontinuierlichen strategischen Weiterentwicklung der Gruppe

Der Vorstand der De' Longhi S.p.A. hat die konsolidierten Ergebnisse1 für das erste Halbjahr 2026 genehmigt:

Im ersten Halbjahrerzielte die Gruppe:

einen Umsatz von 1.676,3 Mio. €, was einem Anstieg von 5,8 gegenüber dem Vorjahr entspricht (+8,0 bei konstanten Wechselkursen);

ein bereinigtes 2 EBITDA von 283,7 Mio. €, was 16,9 des Umsatzes entspricht (gegenüber 15,2 im ersten Halbjahr 25);

EBITDA von 283,7 Mio. €, was 16,9 des Umsatzes entspricht (gegenüber 15,2 im ersten Halbjahr 25); einen auf den Konzern entfallenden Jahresüberschuss in Höhe von 141,4 Mio. Euro (+21,2 gegenüber dem Vorjahr);

eine positive Nettofinanzposition in Höhe von 686,6 Mio. Euro.

CEO Fabio de' Longhi kommentierte: "Die soliden Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 bieten den idealen Rahmen, um unser 25-jähriges Jubiläum als börsennotiertes Unternehmen zu feiern. Dieser Meilenstein markiert einen transformativen Weg, auf dem wir dank des Engagements und der Leidenschaft unserer Mitarbeiter unsere Strategie konsequent weiterentwickelt haben: Wir haben den Umsatz von weniger als 1 Milliarde Euro auf einen prognostizierten Rekordwert von fast 4 Milliarden Euro im Jahr 2026 gesteigert, den Nettogewinn verzehnfacht und erheblichen Shareholder Value geschaffen.

Im zweiten Quartal 2026 erzielte der Konzern eine robuste Wachstumsrate von 8 bei einer deutlichen Verbesserung der Margen. Insbesondere der Geschäftsbereich "Professional Coffee" setzt sein zweistelliges Wachstum fort, angetrieben durch die Führungsposition von La Marzocco und Eversys im High-End-Segment sowie die Expansion im Prosumer-Segment. Beide Trends werden durch die anhaltende Premiumisierung der Branche und eine gezielte Markenbindungsstrategie unterstützt, die sich an die Gemeinschaft von Enthusiasten und Spezialisten richtet.

Im Haushaltsbereich stellen verstärkte Investitionen in die Kommunikation mit einem wachsenden Fokus auf soziale Kanäle sowie eine zunehmend auf den Verbraucher zugeschnittene Marketingstrategie die wichtigsten Hebel dar, mit denen wir die Marktpräsenz unserer Marken weiter stärken. In diesem Zusammenhang möchte ich dem gesamten Team zu den prestigeträchtigen Auszeichnungen gratulieren, die beim Cannes Lions Festival 2026 gewonnen wurden eine außergewöhnliche Bestätigung der Lifestyle-Identität unserer Marken.

Angesichts der im ersten Halbjahr erzielten Ergebnisse und unter Berücksichtigung des sich ständig wandelnden makroökonomischen und geopolitischen Umfelds bestätigt der Konzern seine Prognose eines Umsatzwachstums im mittleren einstelligen Bereich und korrigiert die Prognose für das bereinigte EBITDA nach oben, sodass die Spanne nun bei 670 bis 690 Millionen Euro liegt (im Vergleich zur vorherigen Schätzung von 640 bis 660 Millionen Euro)."

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1 Es sei darauf hingewiesen, dass die Prüfung noch nicht abgeschlossen ist

2 "bereinigt" bedeutet vor einmaligen Erträgen/Aufwendungen und aktienbasierten Anreizprogrammen

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