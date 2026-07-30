Second-Hand-Plattformen und Einzelhändler mit moderaten Preisen prägen den westeuropäischen Modemarkt, auf den fast ein Fünftel der Online-Ausgaben entfällt.

Mode gehört nach wie vor zu den größten und stabilsten Kategorien im westeuropäischen E-Commerce und macht laut den neuesten Daten etwa 20 der Online-Konsumausgaben in den wichtigsten Märkten aus. NIQ (NYSE: NIQ)-Bericht, Den europäischen E-Commerce-Modemarkt 2026 verstehen . Die Studie analysiert das Verhalten von mehr als 2 Millionen Online-Käufern in 10 europäischen Ländern und liefert damit einen der umfassendsten Einblicke in die Online-Modelandschaft der Region.

Zwar spielt Mode im E-Commerce weiterhin eine zentrale Rolle, doch tritt diese Kategorie nun in eine neue Reifephase ein. Europaweit stieg der Gesamtumsatz im E-Commerce im vergangenen Jahr um 5 %, während der Umsatz mit Online-Mode nur um 3 zulegte. Dies macht deutlich, dass Marken und Einzelhändler neue Wachstumsmöglichkeiten erschließen müssen.

Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Bericht:

Mode ist nach wie vor eine der wichtigsten E-Commerce-Kategorien

Mit Mode wird ungefähr ein Fünftel der Online-Gesamtausgaben in Westeuropa erwirtschaftet.

in Westeuropa erwirtschaftet. Sie zählt nach wie vor zu den größten E-Commerce-Sektoren und wird in vielen Märkten nur von Hightech-Produkten geschlagen.

Trotz des Umfangs verlangsamt sich das Wachstum in dieser Kategorie, da die Verbraucher bei ihren Kaufentscheidungen zunehmend vorsichtiger und wählerischer werden.

Die Marktfragmentierung beschleunigt sich.

Der europäische E-Commerce-Markt für Mode wird zunehmend fragmentiert, da die Verbraucher auf eine immer größere Vielfalt an Plattformen und Geschäftsmodellen zugreifen. Etablierte Modespezialisten stehen nun im Wettbewerb mit Marktplätzen, Direct-to-Consumer-Marken, Off-Price-Anbietern, Second-Hand-Plattformen und Social-Commerce-Kanälen.

Die wichtigsten Akteure wie Zalando, Amazon, Vinted, Shein, Temu und TikTok Shop bedienen unterschiedliche Verbraucherbedürfnisse von Preis-Leistungs-Verhältnis und Komfort bis hin zur Entdeckung neuer Marken, Nachhaltigkeit und sorgfältig zusammengestellten Einkaufserlebnissen.

Gen Z sucht nach Werten und Neuentdeckungen

Das Wachstum wird zunehmend getrieben von jüngeren Konsumenten der Generation Z, die Trends, die Wahl der Plattform und das Kaufverhalten in der gesamten Region beeinflussen.

Gleichzeitig sind ältere Verbraucher nach wie vor äußerst wertvoll. Während Käufer im Alter von 18 bis 29 Jahren einen wachsenden Anteil der Modekäufer ausmachen, erzielen Verbraucher im Alter von 40 bis 44 Jahren weiterhin einige der höchsten jährlichen Ausgaben, was Chancen für Premium-Marken und Omnichannel-Einzelhändler eröffnet.

Sportbekleidung beherrscht weiterhin den Markt

Sportbekleidung gehört nach wie vor zu den Segmenten mit der stärksten Entwicklung in der europäischen Modebranche.

71 der Sportbekleidungsmarken verzeichneten im vergangenen Jahr ein Wachstum, verglichen mit 51 der Modemarken insgesamt.

Das Aufkommen von Gorpcore , der Trend, Outdoor- und Funktionsbekleidung mit Alltagsmode zu kombinieren, eröffnet Marken neue Möglichkeiten.

, der Trend, Outdoor- und Funktionsbekleidung mit Alltagsmode zu kombinieren, eröffnet Marken neue Möglichkeiten. Gorpcore-Käufer geben deutlich mehr aus als Käufer herkömmlicher Sportbekleidung und verzeichnen weiterhin überdurchschnittliche Wachstumsraten.

Black Friday ist weiterhin ein wichtiger Wachstumsmotor

Werbeaktionen spielen weiterhin eine wichtige Rolle für den Erfolg im Mode-E-Commerce.

Der Black Friday macht mittlerweile 9 des jährlichen Online-Umsatzes mit Mode in Europa aus

Mode gehört während des Events weiterhin zu den meistgekauften Produktkategorien.

Verbraucher sind während Aktionszeiträumen zunehmend bereit, neue Marken auszuprobieren, was den Black Friday zu einer wichtigen Chance für Einzelhändler macht, Neukunden zu gewinnen.

Second-Hand wird zum Mainstream

Der Bericht hebt hervor, dass der Wiederverkauf kein Nischensegment mehr ist, sondern ein struktureller Wachstumsmotor im Mode-E-Commerce. Verbraucher entscheiden sich zunehmend für Secondhand-Kleidung, um Wertvorstellungen, Nachhaltigkeit und den Zugang zu Premium-Marken miteinander zu verbinden.

Dieser Trend ist besonders bei jüngeren Käufern ausgeprägt, die sowohl neue als auch gebrauchte Mode eher in ihre Kaufentscheidungen einbeziehen. Infolgedessen werden Wiederverkaufsplattformen neben traditionellen Einzelhändlern und Marktplätzen zu einem immer wichtigeren Bestandteil des Wettbewerbsumfelds.

Ein Markt, der in eine neue Phase der Evolution eintritt

Ismail El Ouardirhi, Vertriebsleiter bei Omnicommerce Solutions, erklärte: "Die nächste Wachstumsphase des Mode-E-Commerce in Westeuropa wird durch eine Verlagerung der Verbraucherinteressen und des Ausgabenanteils geprägt, wobei Käufer der Generation Z, die zunehmende Attraktivität des Wiederverkaufs und wertorientierte Plattformen den Markt neu gestalten. Da die Customer Journey immer fließender wird und zunehmend von Identität, Komfort und Inspiration geprägt ist, sind Marken, die die sich wandelnden Vorlieben der Käufer genau verstehen, gut positioniert, um die Entdeckung neuer Produkte und die Conversion voranzutreiben."

Über die Studie

Den europäischen E-Commerce-Modemarkt 2026 verstehen basiert auf Daten von NIQ Digital Purchases, die mehr als 2 Millionen Online-Käufer in Deutschland, Österreich, Belgien, Spanien, Frankreich, Irland, Italien, den Niederlanden, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich umfassen. Erfahren Sie mehr über diese Studie: hier.

Über NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Consumer Intelligence, das ein umfassendes und zuverlässiges Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern vermittelt und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Durch die Kombination einer unübertroffenen globalen Datenpräsenz und detaillierter Verbraucher- und Einzelhandelsmessungen mit jahrzehntelanger Expertise in der KI-Modellierung entwickelt NIQ Entscheidungssysteme, die Unternehmen dabei unterstützen, komplexe Daten in fundierte Maßnahmen umzusetzen.

Die globale Reichweite von NIQ erstreckt sich über mehr als 90 Länder und deckt rund 82 der Weltbevölkerung sowie mehr als 7,4 Billionen US-Dollar an weltweiten Konsumausgaben ab. Mithilfe von Cloud-basierten Plattformen, fortschrittlichen Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen bietet NIQ The Full View und hilft Marken und Einzelhändlern zu verstehen, was Verbraucher kaufen, warum sie es kaufen und welche nächsten Schritte sie daraus ableiten sollten.

Mehr Informationen finden Sie hier: www.niq.com.

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Zukunftsgerichtete Aussage:

Diese Pressemitteilung über die Studie von NIQ zum westeuropäischen Mode-E-Commerce kann zukunftsgerichtete Aussagen zu erwarteten Verbraucherverhalten, Markttrends und Branchenentwicklungen enthalten. Diese Aussagen spiegeln aktuelle Erwartungen und Prognosen wider, die auf verfügbaren Daten, historischen Mustern und verschiedenen Annahmen basieren. Begriffe wie "wird", "erwartet", "geht davon aus", "prognostiziert", "glaubt", "prognostiziert", "plant", "blickt voraus", "deutet darauf hin" und ähnliche Ausdrücke sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Diese Aussagen stellen keine Garantien für zukünftige Ergebnisse dar und unterliegen inhärenten Unsicherheiten, darunter Veränderungen der Verbraucherpräferenzen, der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, des technologischen Fortschritts und der Wettbewerbsdynamik. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Obwohl wir uns bemühen, unsere Erkenntnisse auf zuverlässige Daten und fundierte Methoden zu stützen, übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um zukünftige Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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