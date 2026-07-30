© Foto: Sebastian Kahnert/dpaAWS wächst so schnell wie seit Jahren nicht mehr: 37 Prozent Plus und 42,2 Milliarden Dollar Umsatz im zweiten Quartal. Die KI-Nachfrage beschleunigt Amazons Cloud-Geschäft zum fünften Quartal in Folge.Amazon hat im zweiten Quartal 2025 die Markterwartungen deutlich übertroffen und damit Zweifel an der Rentabilität seiner milliardenschweren KI-Investitionen vorerst zerstreut. Der Umsatz kletterte um 20 Prozent auf 201 Milliarden US-Dollar, während Analysten lediglich mit 197 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten. Der Gewinn je Aktie sprang von 1,68 US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 5,75 US-Dollar, weit über der Wall-Street-Prognose von 1,82 US-Dollar. Die Amazon-Aktie schoss nachbörslich …
Enthaltene Werte: US0231351067Den vollständigen Artikel lesen
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