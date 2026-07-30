An der Wall Street übernehmen die Bullen wieder das Kommando. Starke Zahlen von Microsoft treiben den gesamten Halbleiter- und Cloud-Sektor an. Meta bricht hingegen nach enttäuschenden Ausblicken ein. Konjunkturdaten bestätigen eine hartnäckige Inflation. Nach Börsenschluss rücken Apple und Amazon in den Fokus.Nach den Abgaben am Mittwoch haben sich die US-Börsen am Donnerstag eindrucksvoll zurückgemeldet. Die Enttäuschung über die Zinspause der Fed rückte schnell in den Hintergrund. Stattdessen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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