Washington - Der von Donald Trump gegründete "Friedensrat" hat nach seinen Worten angeblich eine Einigung zur vollständigen Entwaffnung der Hamas und aller anderen bewaffneten Gruppen im Gazastreifen erzielt.



Wie der US-Präsident am Donnerstag (Ortszeit) auf seiner eigenen Plattform "Truth Social" mitteilte, sollen sich mit Abschluss der Entwaffnung die israelischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen zurückziehen und eine "internationale Stabilisierungstruppe" werde gemeinsam mit einer neuen palästinensischen Polizeieinheit die Verantwortung dafür übernehmen, die Sicherheit für dessen Bewohner und die Nachbarn zu gewährleisten.



Ägypten, Katar und die Türkei hätten diese Einigung vermittelt. Dies sei ein entscheidender Schritt dahin, dass der Gazastreifen endlich von einer neuen palästinensischen Regierung verwaltet werde, die eng mit dem Friedensrat ("Board of Peace") zusammenarbeite, um dem palästinensischen Volk zu helfen.



Gleichzeitig erhalte Israel die Sicherheit, die es verdiene, da der Gazastreifen nicht mehr als Ausgangspunkt für Terroranschläge dienen werde. "Dies ist ein bedeutender Meilenstein bei der Umsetzung des Trump-20-Punkte-Plans", so Trump.





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