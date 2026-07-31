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Supermicro erweitert DCBBS um die präzise konstruierte AI Rack-Serie, um die Bereitstellung und die Zeit bis zur Inbetriebnahme zu beschleunigen



31.07.2026 / 04:45 CET/CEST

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Branchenführende Qualität, werkseitige Vormontage und ein modularer Aufbau ermöglichen eine schnelle Integration von Systemen und Flüssigkeitskühlkomponenten und verkürzen die Time-to-Online (TTO)

Zehn Rack-Modelle sind in den Konfigurationen 44OU, 48U, 48OU und 52U erhältlich und ermöglichen eine Integration in das Rechenzentrum noch am selben Tag, um eine Vielzahl von Einsatzszenarien zu unterstützen

Zertifiziert für eine statische Tragfähigkeit von bis zu über 5.500 lb./2.500 kg, um die Rechenleistung pro Rack zu maximieren, was höhere Rechendichten und eine optimale Raumnutzung ermöglicht SAN JOSE, Kalifornien, 31. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von umfassenden IT-Lösungen in den Bereichen KI, Unternehmens-IT, Speicher sowie 5G/Edge mit den "Data Center Building Block Solutions" (DCBBS), gab heute die Einführung eines umfassenden Portfolios an Racks bekannt, die speziell für den Einsatz in geschäftskritischen KI-Rechenzentren mit hoher Dichte entwickelt wurden. Der ORv3-Standard ermöglicht es Supermicro, seinen Kunden eine Reihe von Racks anzubieten, die die Integration von Flüssigkeitskühlungslösungen für Systeme mit hoher Rechenleistung vereinfachen, was zu einer Senkung der Gesamtbetriebskosten (TCO) führt. Die DCBBS-Racks von Supermicro werden getestet und anschließend in stoß- und vibrationsgeprüften Transportkisten als Teil des DCBBS-Portfolios von Supermicro ausgeliefert. Diese für bestimmte Workloads optimierten Lösungen im Rack- und Cluster-Maßstab sind validiert und vom ersten Tag an einsatzbereit. "Eine KI-Infrastruktur beginnt mit dem richtigen Fundament, und unser speziell entwickeltes Rack-Portfolio ist darauf ausgelegt, jede Phase der Bereitstellung zu beschleunigen", sagte Charles Liang, President und CEO von Supermicro. "Als zentraler Bestandteil unserer DCBBS-Technologien ermöglichen diese hochdichten, für die Flüssigkeitskühlung optimierten Racks unseren Kunden, KI-Cluster schneller bereitzustellen, die Rechendichte zu maximieren, die Zuverlässigkeit zu verbessern und die Gesamtbetriebskosten zu senken. Dank unserer Produktionskapazitäten können wir monatlich bis zu 3.000 dieser fortschrittlichen Racks liefern, darunter 2.000 flüssigkeitsgekühlte Racks aus unseren Werken weltweit, die sofort in bestehenden und neuen Rechenzentren eingesetzt werden können. Die Racks sind Plug-and-Play-fähig und können sofort im Rechenzentrum des Kunden installiert werden." Erfahren Sie hier und in dieser Videozusammenfassung mehr über das Rack-Portfolio von Supermicro. Durch den Einsatz standardisierter, vollständig modularer Architekturen, der Vormontage im Werk und einer optimierten Logistik kann Supermicro komplexe Integrations- und Bereitstellungsengpässe beseitigen. Gestützt auf die Supermicro Rack Integration Services und das modulare DCBBS-Portfolio ist Supermicro in der Lage, komplette Infrastrukturlösungen für Rechenzentren auf Rack-Ebene in großem Maßstab bereitzustellen und so die Bereitstellung zu optimieren, was den Kunden eine verkürzte Time-to-Online (TTO) ermöglicht. Alle Racks wurden vollständig von Supermicro selbst entwickelt und verfügen über ein verstärktes Gehäuse mit einer zertifizierten statischen Tragfähigkeit von bis zu 5.500 lb/2.500 kg - was die üblichen Branchenstandards deutlich übertrifft. Diese robuste Architektur trägt zuverlässig das extreme Gewicht von Rack-Scale-Clustern, die aus vollständig bestückten GPU-beschleunigten Systemen, Stromversorgungssystemen und Flüssigkeitskühlungskomponenten bestehen, und gewährleistet so kompromisslose strukturelle Zuverlässigkeit für geschäftskritische Umgebungen. Unter Verwendung hochwertiger Materialien und hochpräziser Fertigungsverfahren umfasst die strenge Qualitätssicherung von Supermicro eine Erdbeben- und Vibrationsprüfung, deren Schwerpunkt auf den GR-63-CORE-Zone-4-Tests liegt, um die Stabilität unter extremsten Betriebsbelastungen zu gewährleisten. Die für fortschrittliche Flüssigkeitskühlung optimierten Konstruktionen ermöglichen eine mühelose Integration mit In-Rack- und In-Row-CDUs, Sidecars, Wärmetauschern an der Rückwand (RDHx) sowie Flüssigkeitskühlverteiler. Spezielle, klar voneinander getrennte Leitungswege für die Zu- und Rücklaufleitungen des Kühlmittels gewährleisten eine optimierte Verlegung für verbesserte Effizienz und Wartungsfreundlichkeit sowie eine vollständige Trennung der Strom- und Netzwerkverkabelung, um Signalstörungen zu vermeiden. Portfolio-Übersicht: NVIDIA Vera Rubin/GB300-Plattform (MGX): 48U- und 52U-Racks sind sowohl in 750 mm als auch in 600 mm Breite mit integrierten Sammelschienen erhältlich OCP ORv3-Plattform: 44-OU- und 48-OU-21-Zoll-Racks mit integrierten Sammelschienen EIA-Standardplattform: 48U- und 52U-19-Zoll-Racks DCBBS bietet eine vollständige, modulare KI-Infrastruktur, die aus bewährten Komponenten und Subsystemen besteht und eine flexible Bereitstellung ermöglicht - von einzelnen Servern und Netzwerkkomponenten bis hin zu umfassenden Lösungen auf Rack- und Rechenzentrumsebene, einschließlich Software und Dienstleistungen. Supermicro ist mit seinem umfassenden Portfolio an KI-Infrastrukturlösungen weiterhin branchenführend und ermöglicht es Unternehmen weltweit, skalierbare, effiziente und umweltverträgliche KI-Rechenzentren zu betreiben. Die gesamte Supermicro Rack-Serie ist ab sofort erhältlich. Wenn Sie mehr über die Rack-Scale-Lösungen und die Möglichkeiten zur Rack-Integration von Supermicro erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Supermicro-Ansprechpartner oder besuchen Sie https://www.supermicro.com/en/solutions/dcbbs . Das umfangreiche Rack-Sortiment von Supermicro ist nun weltweit über unsere Produktionsstätten im Silicon Valley, in den Niederlanden und in Taiwan erhältlich. Informationen zu Super Micro Computer, Inc. Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Das Unternehmen wurde in San Jose in Kalifornien gegründet, ist dort tätig und setzt sich dafür ein, Innovationen für Enterprise-, Cloud-, KI- sowie 5G-Telco/Edge-IT-Infrastruktur als Erster auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen sowie Software und Supportleistungen. Die Expertise von Supermicro in den Bereichen Mainboard-, Stromversorgungs- und Gehäusedesign unterstützt unsere Entwicklung und Produktion und ermöglicht Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zum Edge für unsere weltweite Kundschaft. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan sowie den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei nutzen wir globale Betriebsstrukturen für Skalierbarkeit und Effizienz, um die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions ermöglicht Kunden, ihre Systeme exakt auf ihre jeweiligen Workloads und Anwendungen abzustimmen, indem sie aus einer breiten Systemfamilie wählen. Diese basiert auf flexiblen sowie wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützt ein umfassendes Spektrum an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeicher, GPUs, Speicherlösungen, Netzwerktechnik, Stromversorgung sowie Kühllösungen (klimatisierte, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung). Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken und/oder eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc. Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



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