Von Helmuth Fuchs Moneycab: Herr Feist, MK Global Kapital verwaltet derzeit rund 600 Millionen Euro über 11 Mikrofinanzinstitutionen mit 164 Filialen 9 Ländern. Welche drei Märkte absorbieren aktuell das höchste Volumen an Mikrokreditfinanzierungen, und wie sehen die Wachstumsraten dieser Regionen aus? Johannes Feist: Die höchsten Volumina gehen in Märkte, in denen zwei Dinge zusammenkommen: Es gibt eine breite Nachfrage nach kleinen Unternehmenskrediten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab