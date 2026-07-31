DJ PTA-AFR: OMV Aktiengesellschaft: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG
Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG
OMV Aktiengesellschaft: Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG
Wien (pta000/31.07.2026/07:00 UTC+2) - OMV Aktiengesellschaft gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2026 Internet-Veröffentlichung: https://www.omv.com/de/investoren/berichte/quartalsberichte/2026/q2 Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026
Kurzbeschreibung: OMV Konzernbericht Jänner-Juni 2026
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Aussender: OMV Aktiengesellschaft Trabrennstraße 6-8 1020 Wien Österreich Ansprechpartner: Thomas Hölzl Tel.: +43 1 40440/23760 E-Mail: compliance@omv.com Website: www.omv.com ISIN(s): AT0000743059 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
[ source: https://www.pressetext.com/news/1785474000195 ]
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July 31, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)