Zug - Holcim hat im ersten Halbjahr etwas mehr Umsatz und praktisch gleich viel Betriebsgewinn erzielt. Damit hat der Baustoffkonzern mit einer Beschleunigung im Frühling den Bremser des Startquartals wettgemacht. Nun hat Holcim die Prognose fürs Gesamtjahr angehoben. Insgesamt stieg der Umsatz im ersten Halbjahr 2026 um 0,7 Prozent auf 7,93 Milliarden Franken, wie der Innerschweizer Konzern am Freitag bekannt gab. Dabei sorgte der starke Franken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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