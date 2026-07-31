Blacksburg - Forscher unter Beteiligung der Virginia Tech haben einen sich selbst reinigenden Biosensor entwickelt, nachdem dieser von biologischem Material wie Blut bedeckt wurde. Stoffe wie diese machen herkömmliche Sensoren normalerweise funktionsunfähig. Die Technologie könnte künftig eine Live-Überwachung chronischer Wunden und Infektionen ermöglichen. Für intelligente Wundverbände«Unser selbstregenerierender Sensor ebnet den Weg für intelligente ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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