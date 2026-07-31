Mitte der Woche hatten starke Zahlen des Wettbewerbers GE Healthcare noch für steigende Kurse bei Siemens Healthineers gesorgt. Jetzt hat der Medizintechnikkonzern selbst allerdings die Umsatzprognose für das laufende Jahr senken müssen. Die zur Disposition stehende Labordiagnostik-Sparte bleibt dabei das Sorgenkind.Im dritten Quartal kletterte der vergleichbare Umsatz von Siemens Healthineers zum Vorjahr um 2,8 Prozent auf 5,76 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT legte um 15,6 Prozent auf 1,10 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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