Castel san Pietro - Medacta bleibt auf Wachstumskurs. Im ersten Semester 2026 hat das Tessiner Orthopädieunternehmen seine eigene Zielsetzung beim Umsatz allerdings nicht ganz erfüllt, den Ausblick für das Gesamtjahr aber dennoch bestätigt. In den ersten sechs Monaten setzte Medacta 368 Millionen Euro um. Dies entspricht einem Plus von 7,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Zu konstanten Wechselkursen hätte das Plus bei 9,7 Prozent gelegen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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