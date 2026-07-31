Die Infineon-Aktie hat nach einer schwächeren Phase wieder deutlich an Stärke gewonnen und zuletzt rund +9% zugelegt. Damit rückt die Frage in den Mittelpunkt, ob die jüngste Erholung bereits den Start einer nachhaltigen Trendwende markiert oder ob der Kurs zunächst weitere Hürden überwinden muss. Chartanalyse zur Infineon-Aktie Trotz der jüngsten Korrektur befindet sich die Infineon-Aktie im Wochenchart weiterhin in einem intakten langfristigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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