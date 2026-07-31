Azure wächst so stark wie seit 2022 nicht mehr, Copilot gewinnt Millionen Nutzer und die Investitionspläne beruhigen die Börse. Microsoft meldet sich im KI-Rennen eindrucksvoll zurück. Microsoft meldet sich mit Macht im Rennen um die Vorherrschaft bei Künstlicher Intelligenz zurück. Der Softwarekonzern übertraf im vierten Geschäftsquartal die Erwartungen und überzeugte vor allem mit seiner Cloud-Plattform Azure. Die Aktie legte Donnerstag zweistellig zu. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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