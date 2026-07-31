Der norwegische Staatsfonds ist ein Fonds der Superlative: So verwaltet die Norges Bank aktuell ein Vermögen von 21,9 Billionen Norwegischen Kronen (umgerechnet 2,0 Billionen Euro), das theoretisch den 5,6 Millionen Norwegern zusteht. Die Vermögensverwalter investieren breit in Aktien, aber auch in Immobilien, Anleihen und alternative Anlagen, wie allen voran Erneuerbare Energien. DER AKTIONÄR zeigt auf, welche zuletzt die zehn größten Positionen des Fonds waren.Den vollständigen Artikel lesen ...
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