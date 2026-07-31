Kiew - Bei neuen massiven Raketen- und Drohnenschlägen gegen ukrainische Städte hat Russland Tod und Zerstörung über das Land gebracht. Landesweit gab es in der Ukraine laut Behörden mindestens zehn Tote und Dutzende Verletzte. Auch die Stadt Lwiw (früher Lemberg) im Westen des Landes nahe der polnischen Grenze beklagte schwere Zerstörungen. Ein mutmasslich von Russland abgefeuerter Marschflugkörper drang zudem in den polnischen Luftraum ein und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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