Zürich - Nach der Boykott-Drohung der UEFA hat die FIFA die Pläne zur Gründung einer Tochtergesellschaft, mit der ein Teil der kommerziellen Rechte an FIFA-Turnieren an Investoren verkauft werden sollte, verteidigt. «Wir respektieren die öffentlich geäusserten Rückmeldungen und Bedenken und bekräftigen unser Bekenntnis zu einer offenen und demokratischen Konsultation», teilte der Fussballweltverband in einem Statement mit. Die FIFA gab an, der geplante ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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