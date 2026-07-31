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Baader Bank beteiligt sich an Krypto-Provider Hyphe
Die Baader Bank baut ihr strategisches Angebot im Handel mit digitalen Assets und Krypto-Produkten aus und beteiligt sich mit 9,9 % an ihrem Krypto-Geschäftspartner Hyphe.
Die Transaktion beinhaltet die Beteiligung an der Muttergesellschaft, der niederländischen B4C Markets B.V. Die Gesellschaft hält sämtliche Geschäftsanteile an der Hyphe Markets GmbH ("Hyphe") mit Sitz in München, Deutschland. Hyphe ist gemäß dem deutschen Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) und der Verordnung über Märkte für Krypto-Assets (MiCAR) zugelassen und wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigt. Das Unternehmen ist auf den Handel mit digitalen Vermögenswerten (Kryptowährungen) und tokenisierten Wertpapieren spezialisiert.
Die Baader Bank und Hyphe arbeiten seit 2023 erfolgreich für das Krypto-Angebot der Baader Bank zusammen, einem 24/7-Trading-Angebot, das Anleger über ausgewählte Kooperationspartner von Baader Trading, der Handelsmarke der Baader Bank, nutzen.
"Hyphe ist als langjähriger Geschäftspartner im Krypto-Angebot der Baader Bank für diese strategische Geschäftsausweitung der ideale Partner", so Oliver Riedel, CEO der Baader Bank.
Hyphe ist ein auf digitale Vermögenswerte spezialisiertes Fintech-Unternehmen aus München, das als Liquidity Provider und Market Maker für Kryptowährungen und tokenisierte Assets agiert - insbesondere für Banken, Broker und Vermögensverwalter in Europa.
"Wir freuen uns sehr, die Baader Bank AG als strategischen Investor bei Hyphe begrüßen zu dürfen. Uns verbindet die Überzeugung, dass Infrastrukturen für Krypto- und Digital Assets den Zugang von Anlegerinnen und Anlegern zu den Finanzmärkten nachhaltig prägen werden - heute ebenso wie in Zukunft.", erläutert Dolf Diederichsen, CEO von Hyphe. Die Baader Bank und Hyphe planen, die Beziehung in Zukunft weiter zu intensivieren.
Die strategische Beteiligung an Hyphe ergänzt die Produktstrategie der Baader Bank, die auch die Beteiligung an Tangany GmbH, einem in München ansässigen Verwahrer für digitale Assets, ebenfalls mit 9,9 %, beinhaltet.
Für weitere Informationen und Medienanfragen:
Marlene Constanze Hartz
Marlene.hartz@baaderbank.de
Baader Bank AG
Weitere Termine:
12.09.2026 Börsentag Düsseldorf
21.-24.09.2026 Baader Investment Conference
Über die Baader Bank AG:
31.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|Baader Bank AG
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|85716 Unterschleißheim
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|E-Mail:
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|EQS News ID:
|2375106
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2375106 31.07.2026 CET/CEST