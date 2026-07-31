DJ BP leitet Verkaufsprozess für Geschäft in der britischen Nordsee ein
Von Adam Whittaker
DOW JONES--Der Energiekonzern BP hat im Rahmen einer Überprüfung seiner Vermögenswerte einen Verkaufsprozess für sein Geschäft in der britischen Nordsee eingeleitet. Der britische Konzern teilte mit, er werde das Geschäft potenziellen Käufern anbieten. Zu den Vermögenswerten gehören fünf Förderzentren in der zentralen Nordsee und westlich der Shetlandinseln. Das Nordsee-Geschäft von BP beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/DJN/sha/kla
(END) Dow Jones Newswires
July 31, 2026 02:35 ET (06:35 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
© 2026 Dow Jones News