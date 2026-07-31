Die Aktie von First Majestic Silver hat nach dem kräftigen Kursrückgang deutlich an Wert verloren. Gleichzeitig sprechen die operative Entwicklung des Unternehmens sowie die langfristigen Perspektiven für Silber und Gold dafür, dass der Markt das Potenzial des Minenbetreibers derzeit konservativ bewertet. Nach der jüngsten Korrektur, die erneut durch das schwierige makroökonomische Umfeld sowie die schwächeren Preise für Silber und Gold ausgelöst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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