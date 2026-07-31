Die Siemens Energy-Aktie hat nach der deutlichen Korrektur, gestern rund +8% zugelegt. Vorbörslich steht die Aktie weitere 4% im Plus. Charttechnisch befindet sich die Aktie in einer spannenden Ausgangslage, die den weiteren Trend maßgeblich beeinflussen könnte. Welche Kursmarken jetzt entscheidend sind und welche Signale RSI, MACD sowie die Elliott-Wellen liefern, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zu Siemens Energy Der Siemens Energy-Kurs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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