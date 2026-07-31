Die Commerzbank-Aktie konnte das Hoch im Juli bei rund 39 € nicht halten und gab zuletzt wieder etwas nach. Am Freitag notiert sie bei etwa 37,40 €. Gleichzeitig könnte der Übernahmekampf mit der UniCredit in die entscheidende Phase eintreten. Für Anleger stellt sich daher die Frage: Lohnt sich ein Investment in die Aktie noch? Bundesregierung bereitet Gespräche vor Die bisherige Haltung der Bundesregierung im Übernahmekampf beginnt sich offenbar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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