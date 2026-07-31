DJ Siemens Healthineers will weitere Zollrückerstattungen beantragen

DOW JONES--Siemens Healthineers will die Rückzahlung weiterer unberechtigt erhobener US-Zölle beantragen. Finanzvorstand Jochen Schmitz sagte in einer Telefonkonferenz mit Journalisten, bisher seien dem Unternehmen gut 200 Millionen Euro zurückerstattet worden. Darüber hinaus bestünden bestimmte Ansprüche, die seien ein bisschen komplizierter zu ermitteln. "Manche konnten auch noch gar nicht beantragt werden", so Schmitz.

Das werde man aber noch tun, und insofern könne es auch weitere Rückerstattungen geben. Er erwarte aber keine großen Effekte aus einer Zollrückerstattung im laufenden vierten Quartal.

Wegen der Zollrückerstattung hatte das Unternehmen die aktuelle Jahresprognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie um 15 Cent nach oben gesetzt. Die Anhebung entspreche exakt dem Zolleffekt, so Schmitz.

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July 31, 2026 02:39 ET (06:39 GMT)

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