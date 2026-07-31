Die grenzüberschreitende Integration der europäischen Strommärkte bietet erhebliche volkswirtschaftliche Vorteile. Stromhandel ermöglicht den Einsatz der jeweils günstigsten Kraftwerke über Ländergrenzen hinweg, was die Gesamtsystemkosten senkt. Zudem können wetterbedingte Schwankungen erneuerbarer Energien überregional besser ausgeglichen werden, und die Resilienz der Stromversorgung steigt. Trotz dieser Vorteile stößt der grenzüberschreitende Leitungsausbau häufig auf Widerstand. Ein aktuelles Beispiel ist das zwischen Deutschland und Schweden geplante Kabel "Hansa PowerBridge", das im Jahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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