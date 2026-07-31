Amadeus Fire hat eine Gewinnwarnung für 2026 ausgesprochen und die Umsatzprognose um ca. 5% im Mittel gesenkt sowie das operative EBITA um ca. 22% im Mittel. Die Herabstufung resultiert aus einem starken Rückgang im margenstarken Bereich der Festanstellungen, was zu einem signifikanten negativen operativen Hebel geführt hat. Während die Segmente Training und Zeitarbeit weiterhin robust sind, ist das Unternehmen nun auf eine steile Gewinnbeschleunigung in der zweiten Jahreshälfte angewiesen, die teilweise durch eine höhere Anzahl an Arbeitstagen getrieben wird. Wir glauben, dass die konservativen makroökonomischen Annahmen einige Abwärtsrisiken mindern, jedoch bleibt die Umsetzung im zweiten Halbjahr entscheidend. Unter Berücksichtigung der schwächeren Margen und des herausfordernden Einstellungsumfelds reduzieren wir unsere Schätzungen und senken unser Kursziel auf 65,00 EUR (zuvor 70,00 EUR), behalten jedoch unser BUY-Rating bei. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/amadeus-fire-ag
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