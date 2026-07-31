Nvidia und dessen CEO setzen sich für offene KI-Modelle ein. Jetzt hat Jensen Huang dafür seinen ersten X-Post verfasst und darin einen langen Brief geteilt, der die Vorzüge der offen gewichteten Modelle aufzeigen soll. Vor kurzem hat Nvidia eine Branchenallianz mit insgesamt 37 Unternehmen angekündigt. Darunter finden sich andere Tech-Größen wie Microsoft und die Linux Foundation. Ihr Ziel ist es, die Cybersicherheit durch offene KI-Modelle zu verbessern. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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