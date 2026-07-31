© Foto: Sebastian Gollnow - dpaHensoldt hat die Aufträge verdoppelt, die Ziele bestätigt und sitzt auf einem Rekordbestand. Trotzdem dreht die Aktie nach einem frühem Plus deutlich ins Minus.Hensoldt profitiert weiter massiv von der europäischen Aufrüstung. Der Sensor- und Radarspezialist hat im ersten Halbjahr deutlich mehr Aufträge eingesammelt und sitzt inzwischen auf einem Rekordbestand von 10,4 Milliarden Euro. Allein in den ersten sechs Monaten verdoppelte sich der Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahr auf 2,8 Milliarden Euro. Treiber waren vor allem Beschaffungsprogramme der Bundeswehr sowie Bestellungen aus anderen europäischen Staaten. Der Konzern liefert damit neue Argumente für seine Wachstumsstory - und …
Enthaltene Werte: DE000HAG0005Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE