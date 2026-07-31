pv magazine: Wie ist die Erdgas Südwest Service GmbH entstanden? Florian Hohnloser: Die Erdgas Südwest Service GmbH ist mit dem Ziel entstanden, die Energiewende beim Privatkunden zu beraten und praktisch umzusetzen. Wir wollten eigene Kompetenz für Planung, Verkauf und Installation moderner Energielösungen aufbauen und mit der Sicherheit eines etablierten Energieversorgers und gleichzeitig der Geschwindigkeit eines jungen Handwerksunternehmens kombinieren. Florian Hohnloser ist Geschäftsführer der Erdgas Südwest Service GmbH. | Foto: Erdgas Südwest Service GmbH Was war ihr Geschäftsfeld, auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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