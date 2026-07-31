Nürnberg - Im Juli gab es in Deutschland 28.000 mehr Arbeitslose als vor einem Jahr.
Wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte, stieg die Zahl gegenüber dem Vormonat Juni sogar um 71.000 und liegt nun bei 3.007.000.
Die Arbeitslosenquote beträgt nun 6,4 Prozent.
Die dts Nachrichtenagentur sendet gleich weitere Details.
Wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte, stieg die Zahl gegenüber dem Vormonat Juni sogar um 71.000 und liegt nun bei 3.007.000.
Die Arbeitslosenquote beträgt nun 6,4 Prozent.
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