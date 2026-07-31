Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt präsentieren sich die Investoren vor dem Nationalfeiertag am morgigen Samstag noch einmal in Kauflaune. Für neue Rekorde beim Leitindex dürfte es zwar kaum reichen, aber eine freundlichen Wochenbilanz dürfte allemal zustande kommen. Die Vorgaben aus Übersee liefern die nötige Euphorie. Vor allem die Technologiebranche erweist sich einmal mehr als treibende Kraft. Starke Geschäftszahlen von Microsoft hatten der US-Techbörse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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