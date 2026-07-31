Neuenburg - Der Schweizer Detailhandel hat im Juni erneut zugelegt. Der Umsatz kletterte im Vergleich zum Vorjahresmonat bereinigt um Verkaufs- und Feiertagseffekte nominal um 0,5 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag mitteilte. Real, also ohne Preiseffekte, lag das Plus bei 1,5 Prozent. Für Rückenwind sorgten erneut die Tankstellen, deren Erlöse infolge anhaltend höherer Ölpreise deutlich anzogen. Der Detailhandel mit den Tankstellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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