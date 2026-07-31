Die KI-Euphorie ist zurückgekehrt. Starke Quartalszahlen von Amazon und Microsoft lösen heftige Kaufwelle bei Halbleiteraktien aus, vor allem bei Samsung und SK Hynix. Die asiatischen Halbleiterwerte haben am Freitag eine beeindruckende Kursrallye hingelegt und damit den zuvor erlittenen Ausverkauf wettgemacht. Auslöser der kräftigen Aufwärtsbewegung waren überraschend starke Quartalszahlen der US-Technologiekonzerne Amazon und Microsoft, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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