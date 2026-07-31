© Foto: UnsplashDer Kospi schließt fast 18 Prozent höher, SK Hynix und Samsung springen um mehr als 20 Prozent. Aus Panik wird FOMO - so heftig wie nie zuvor.Nach dem brutalen Ausverkauf bei KI- und Chip-Aktien ist der südkoreanische Markt am Freitag mit voller Wucht zurückgeschnellt. Der Leitindex Kospi legte den stärksten Tagesanstieg seit Beginn der Aufzeichnungen hin und schloss knapp 18 Prozent höher. Damit drehte Südkoreas Aktienmarkt den 17 Prozent-Einbruch aus den drei Handelstagen zuvor fast schon brutal wieder zurück. Auslöser waren neue Hoffnung auf robuste KI-Investitionen, starke US-Tech-Zahlen von Apple und Amazon und eine massive Gegenbewegung nach zuvor extremem Verkaufsdruck. Besonders …
Enthaltene Werte: US7960502018,US78392B1070,KRD020020XXXDen vollständigen Artikel lesen
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