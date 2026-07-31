DJ Rheinmetall erhält Auftrag aus Großbriannien für Radhaubitzen-Waffenanlage

DOW JONES--Der Rüstungskonzern Rheinmetall beliefert die britischen Streitkräfte mit Waffenanlagen für die Radhaubitzen RCH 155. Der Auftrag hat einen Wert im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, wie der Konzern mitteilte.

Die Radhaubitze wird von dem Joint Venture Artec von Rheinmetall und KNDS Deutschland gebaut. Großbritannien habe im Mai insgesamt 72 der Waffenanlagen bestellt. Hinzu kommen Bordwerkzeuge und weitere Einmalleistungen wie die Zuarbeit zu Ausbildungsunterlagen oder die technische Dokumentation. Die Waffenanlagen werden in der neuen Rheinmetall-Geschützfertigung in Telford gebaut, die derzeit schrittweise ihren Betrieb aufnimmt.

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July 31, 2026 03:52 ET (07:52 GMT)

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