Private Hausdachanlagen konnten im ersten Halbjahr 2026 in Bayern den höchsten PV-Ertrag erzielen. Das zeigt ein Bundesländer-Vergleich von Eon auf Basis von Strahlungsdaten des DWD. Bayern war im ersten Halbjahr 2026 das solarstromreichste Bundesland für private Hausdach-Anlagen. Das geht aus einer Analyse des Energieunternehmens Eon auf Basis von Daten des Deutschen Wetterdienstes hervor. Der Freistaat löst damit das Saarland an der Spitze der Bundesländer ab, das zum Halbjahr 2025 den höchsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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