Die Q2-Ergebnisse von PUMA lagen leicht über unseren Erwartungen, mit einem Umsatz von 1,69 Mrd. EUR, einer Bruttomarge von 48,0% und einem berichteten EBIT von -53,1 Mio. EUR. Allerdings wurde der Anstieg der Marge und des EBIT hauptsächlich durch Zollrückerstattungen erklärt, während das bereinigte EBIT aufgrund negativer operativer Hebelwirkung zurückging. Die Nachfrage blieb in der EMEA-Region und in den Amerikas schwach, was nur teilweise durch Stärke in der Region Asien/Pazifik sowie in den Segmenten Running, Training und Speedcat ausgeglichen wurde. Die Bestandsreduktion und der freie Cashflow waren klare positive Aspekte, wobei die meisten strategischen Investitionen noch in der zweiten Jahreshälfte anstehen werden. Mit bestätigtem Ausblick und einer nur allmählich verbesserten Sicht auf die Erholung halten wir unser Kursziel von 25,00 EUR und die HOLD-Einstufung aufrecht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/puma-se
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