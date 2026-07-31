Wackers Q2 hat gezeigt, dass Selbsthilfe funktioniert, jedoch nicht, dass die Nachfrage sich verbessert hat: Die zugrunde liegenden Erträge haben sich erheblich durch PACE-Einsparungen, bessere Chemikalienvolumina, disziplinierte Preisgestaltung und striktere Kostenkontrolle verbessert, während der ausgewiesene Gewinn und der Cashflow durch Pensions- und Siltronic-bezogene Effekte positiv beeinflusst wurden. Der Auftragseingang bleibt volatil, und die Nachfrage im Bau- und Industriesektor ist weiterhin schwach, während Solar-Polysilizium weiterhin mit Überkapazitäten, niedriger Auslastung und politischer Unsicherheit konfrontiert ist. Wacker hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst, was eher auf eine stärkere Umsetzung als auf eine zyklische Erholung hinweist, wobei das zweite Halbjahr voraussichtlich schwächer ausfallen wird, da Saisonalität und einmalige Vorteile nachlassen. Wir belassen unser Kursziel von 90,00 EUR unverändert und bekräftigen die HOLD-Empfehlung, da die aktuelle Bewertung bereits einen Großteil der verbesserten Kostenbasis berücksichtigt und weiteres Upside klarere Beweise für eine nachhaltige Erholung des Endmarktes und eine Stabilisierung im Solar-Polysilizium erfordert. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/wacker-chemie-ag
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