HENSOLDT lieferte ein starkes Q2 mit einem Umsatz von 672 Mio. EUR (+22 % im Vergleich zum Vorjahr) und einem Auftragseingang von 1.328 Mio. EUR, was die Konsensschätzungen um 3,6 % bzw. 8,7 % übertraf. Allerdings lag die bereinigte EBITDA-Marge von 13,8 % unter den erwarteten 14,1 %. Der Großteil des Auftragseingangs stammt aus der Optronik für gepanzerte Fahrzeuge, die unserer Ansicht nach auslaufende Programme sind. Die Prognose bleibt unverändert und der Rekordauftragsbestand von 10.356 Mio. EUR deckt den Konsensumsatzpfad bis 2028 ab, sodass die Schätzungen realisierbar sind. Wir betrachten die für 2028 angenommenen über 5 Mrd. EUR an Auftragseingängen nicht als nachhaltige Rate, sondern als Nachholbedarf bei der Beschaffung. Bei einem Kurs von 84,00 EUR werden die Aktien mit dem 13,4-fachen EV/EBITDA und dem 26-fachen Gewinn auf Basis des Konsenses für 2028 gehandelt. Wir bestätigen unsere SELL-Empfehlung mit einem Kursziel von 62,00 EUR. Während der NATO-Gipfel einen mehrjährigen Investitionszyklus bestätigte, sehen wir keinen mehrjährigen Jahrzehnte umfassenden Zyklus. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hensoldt-ag





© 2026 mwb research