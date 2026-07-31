Die BMW-Aktie zeigt sich nach den schwachen Quartalszahlen vergleichsweise stabil. Mein Kollege Rudolf Schneider hatte gestern die fundamentale Lage und die Frage nach einer möglichen Bodenbildung beleuchtet. Charttechnisch bleibt der seit Monaten dominierende Abwärtstrend jedoch intakt. Die aus meiner letzten Analyse bekannten Marken bestimmen daher weiterhin die nächsten Bewegungen. 61,20 € bleibt die erste Hürde Der weltweite Fahrzeugabsatz sank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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