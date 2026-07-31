FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 31.07.2026 - 11.00 am
- BERENBERG CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 1145 (1200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS JADESTONE ENERGY PRICE TARGET TO 71 (74) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SYLVANIA PLATINUM PRICE TARGET TO 162 (174) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 4200 (4100) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES ELEMENTIS PRICE TARGET TO 220 (195) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 1040 (965) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 121 (117) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 3180 (3230) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ELEMENTIS PRICE TARGET TO 215 (200) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES HALEON PRICE TARGET TO 335 (325) PENCE - 'SELL' - EXANE BNP CUTS RENTOKIL INITIAL TO 'NEUTRAL' (OP) - PRICE TARGET 400 (570) PENCE - JEFFERIES CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 1085 (1100) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 490 (550) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 431 (477) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES MONDI PLC TO 'EQUAL-WEIGHT' (UW) - PRICE TARGET 810 (700) PENCE - ODDO BHF RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 715 (540) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS GREGGS TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 1960 (1830) PENCE - VAN LANSCHOT KEMPEN RAISES HAMMERSON TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 430 (350) PENCE
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