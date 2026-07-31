© Foto: Peter Kneffel/dpaInfineon springt nach starken Nasdaq-Zahlen von Microsoft und Amazon an. Die jüngste Talfahrt der Aktie scheint vorerst gestoppt. Am 5. August müssen die Quartalszahlen liefern.Zwei Handelstage, zwei kräftige Kurssprünge: Die Infineon-Aktie profitiert vom Aufwärtssog im Halbleitersektor. Nach einem Plus von mehr als 9 Prozent am Donnerstag klettert der Chipbauer am Freitag um weitere 6,5 Prozent auf mehr als 63 Euro. Auslöser war ein breiter Kursanstieg an der Nasdaq, nachdem Microsoft und Amazon starke Quartalsergebnisse vorgelegt hatten. AMD, Micron und Intel verbuchten zweistellige Tagesgewinne, die asiatischen Schwergewichte SK Hynix und Samsung folgten am Freitagmorgen. Und auch die …
Enthaltene Werte: DE0006231004Den vollständigen Artikel lesen
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